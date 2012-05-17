Луганськ розпишуть сценами з роману Жадана

Як передає кореспондент УНІАН, польські художники Артур Вабік і Мартін Сурма разом з харківськими і луганськими колегами зобразять на опорах естакади біля Луганського залізничного вокзалу головних персонажів роману "Ворошиловград". Перед початком роботи художники повідомили журналістам, що упродовж 3-х днів планують розписати 11 опор.

За словами А.Вабіка, коли він потрапив до Луганська, то ніби опинився в атмосфері книги, над перетворенням якої на комікс працював 2 місяці.

Польський художник також розповів, чому для створення коміксу було вибрано роман С.Жадана. "Цей проект створювався на просторі такого трикутника Молдова-Україна-Польща. Ми вибирали, думали, що може асоціюватися з Україною, і вибрали роман Жадана", - сказав він.