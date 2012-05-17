Жінка впала з підвісного мосту в яр завглибшки 18 метрів - обійшлася синцями
12:48, 17 травня 2012Суспільство
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У райцентрі Велика Олександрівка в Херсонській області 36-річна жінка, впавши з підвісного мосту в яр завглибшки до 18 метрів, залишилася жива.
|Жінка спіткнулася, переходячи міст
Про падіння в місцеве відділення "швидкої допомоги" повідомили очевидці. Медики, які прибули через кілька хвилин, оцінивши глибину яру, відмовилися від ідеї спуску і викликали рятувальників райвідділу МНС. Рятувальники, що приїхали, за допомогою місцевих жителів, винесли потерпілу на поверхню.
Оглянувши потерпілу, медики констатували відсутність якихось серйозних ушкоджень, виявивши тільки синці і садна. Для проведення детального обстеження жінку госпіталізували. Також відомо, що постраждала на момент падіння була абсолютно твереза.
Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.
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