У Харківській колонії на тренажері повісився 20-річний засуджений

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Краснолобова.За його даними, 16 травня під час проведення вечірнього шикування та перевірки засуджених у Курязькій виховній колонії виявлено відсутність 20-річного юнака, засудженого апеляційним судом Донецької області за пунктами 4,12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, розбій) до 13 років позбавлення волі.

За даними І.Краснолобова, засудженого виявили у спортивному залі, він висів на мотузці, прикріпленій до спортивного тренажера. Судмедексперти не виявили ознак насильницької смерті на тілі загиблого.

На цей час прокуратура Дергачівського району проводить перевірку за фактом службової недбалості з боку службових осіб колонії. За фактом смерті засудженого проводить перевірку і Дергачівський райвідділ ГУМВС України в Харківській області.