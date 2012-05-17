До України приїде людина Папи

20-24 травня 2012 р. відбудеться візит президента Папської Ради соціальної комунікації в Україну його високопреосвященства Клаудіо Марія Челлі.

Про це УНІАН повідомив голова Департаменту інформації УГКЦ Ігор Яців.

Як повідомив І.Яців, мета візиту Архиєпископа Челлі – ознайомлення з комунікаційною діяльністю Української Греко-Католицької Церкви та Римо-Католицької Церкви в Україні. Крім того, ватиканський дипломат поділиться досвідом Католицької Церкви у веденні інформаційної діяльності.

У рамках візиту відбудеться, зокрма, лекція К. М. Челлі в Інституті міжнародних відносин та Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка на тему «Проголошувати цінності сьогодні».

Президент Папської Ради соціальної комунікації прочитає лекцію для семінаристів, студентів Українського католицького університету та католицьких журналістів на тему: «Нові медіа та християнська ідентичність». Він також проведе низку зустрічей з офіційним керівництвом УГКЦ.

*** Клаудіо Марія Челлі в 1970 році вступив на дипломатичну службу Папського Престолу. Ніс службу при Апостольських Нунціатурах у Гондурасі, Аргентині і на Філіппінах. У 1990 році він став заступником Генерального секретаря з відносин з державами Державного секретаріату Папського Престолу. 16 грудня 1995 року був призначений секретарем спадщини адміністрації Папського Престолу, і незабаром – 6 січня 1996 року – був висвячений на єпископа Папою Іваном Павлом II.

Разом з Йосі Бейлін, заступником міністра закордонних справ Ізраїлю, підписав 30 грудня 1993 року в Єрусалимі першу угоду – так звану основну угоду - між Святим Престолом і Державою Ізраїль.

Провідний спеціаліст з міжнародних відносин, деякий час займався відносинами з Китаєм і В`єтнамом, був членом різних делегацій, що направлялися на Схід. 27 червня 2007 року Папою Бенедиктом XVI призначений президентом Папської ради з соціальних комунікацій та президентом Бібліотеки фільмів Ватикану.

26 травня 2009 р. призначений Папою Бенедиктом XVI президентом ради директорів Центру телебачення Ватикану.