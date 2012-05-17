На Прикарпатті - 24 офіційні мільйонери

В Івано-Франківській області 24 особи задекларували понад 1 млн грн доходів за 2011 рік. Про це УНІАН повідомили у ДПС в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, серед цих мільйонерів є іноземні громадяни, які проживають на території України понад 183 днів.

Підсумком декларування є те, що понад 7 тисяч громадян повинні сплатити 8 млн грн податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету. До 1 серпня випишуть податкові повідомлення і цей податок з фізосіб буде сплачено.

У цьогорічній кампанії з декларування доходів взяли участь понад 13 тис. жителів області, які задекларували загалом 540 млн грн доходів, що на 150 млн грн більше, ніж у 2010 році.

На Прикарпатті за результатами кампанії з декларування доходів у 2010 році було 16 мільйонерів.