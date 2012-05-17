В УНА-УНСО кажуть, що розгромили підпільний гральний салон, і нікого не грабували

Вчора о 20.00 біля станції метро "Святошин" представники організацій УНА-УНСО і "Патріот України" розгромили підпільний гральний заклад.

Про це повідомляє сайт УНА-УНСО.

Міліція затримала трьох осіб. Принаймні двом з них завтра суд обиратиме запобіжний захід, порушено кримінальну справу за статтею 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, райуправління міліції заявило, що вчора невідомі пограбували пункт продажу лотерей у Святошинському районі столиці.

«16 травня о 19.40 до чергової частини Святошинського районного управління столиці надійшло повідомлення про те, що до приміщення одного із товариств, яке має ліцензію Міністерства фінансів України на розповсюдження державних лотерейних білетів, увірвалися невідомі особи в масках. В ході роботи слідчо-оперативної групи було з’ясовано, що до приміщення товариства забігли невідомі особи в масках у кількості 15-20 громадян, почали пошкоджувати меблі і обладнання, а саме термінали, за допомогою яких проводиться розіграш державно-грошової миттєвої лотереї. Наостанок нападники заволоділи коштами, що знаходились в касі, та майном товариства", - зазначили у міліції.