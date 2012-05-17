Померла «королева диско»

"Королева диско" Донна Саммер померла у Флоріді 17 травня, повідомляє TMZ. Причиною смерті співачки став рак.

За даними видання, перед смертю 63-річна Саммер працювала над новим альбомом.

Саммер, що прославилася в 1970-і роки, стала п'ятикратною володаркою премії "Греммі" - в 1979, 1980, 1984, 1985 і 1998 роках. За свою кар'єру вона записала 17 альбомів, останній з них - в 2008 році. Серед хітів Донни Саммер - "Hot Stuff", "Last Dance", "I Feel Love" та інші. Пісня "Last Dance", що з'явилася в саундтреку до фільму "Слава богу, сьогодні п'ятниця", отримала премію "Оскар".

Справжнє ім'я Донни Саммер - Ладонна Едріан Гейнс (LaDonna Adrian Gaines). Вона народилася в Бостоні, штат Массачусетс, 31 грудня 1948 року. У співачки залишився чоловік, двоє дітей і кілька онуків.

Лента.ру