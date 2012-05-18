Парламент дозволив годувати міліціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 304 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі передбачено, що у приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності, за виключенням діяльності з надання послуг харчування працівників органів та підрозділів внутрішніх справ та послуг з ремонту засобів зв’язку і телекомунікацій».