Парламент дозволив годувати міліціонерів
00:24, 18 травня 2012Суспільство
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Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про міліцію” (щодо правового режиму у приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції)» (№9786-1).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 304 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
В законі передбачено, що у приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності, за виключенням діяльності з надання послуг харчування працівників органів та підрозділів внутрішніх справ та послуг з ремонту засобів зв’язку і телекомунікацій».
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