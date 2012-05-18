Депутату Ялтинської міськради дали вісім років тюрми
08:26, 18 травня 2012Суспільство
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Крім того, Д.Бєляєву заборонили два роки працювати на певних посадах.
|Суд дав Бєляєву 8 років
Про це повідомила УНІАН прес-служба Прокуратури Криму.
Суд вирішив також конфіскувати половину майна в.о. голови фонду.
Крім того, Д.Бєляєву заборонили два роки працювати на певних посадах.
Депутат вимагав гроші за дозвіл на реконструкцію будівлі у курортному місті, одержав половину суми - 15 тисяч доларів - і був затриманий на початку року.
Прокуратура тоді порушила щодо нього справу за ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу - "замах на отримання хабара у великому розмірі".
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