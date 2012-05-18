Житомир три дні сидітиме без води

Як повідомляє сайт Житомирської міської ради, воду відключено у зв’язку із підготовкою господарського комплексу Житомира до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді та необхідності проведення ремонтних робіт на центральній водогінній магістралі.

До 20 травня заплановано провести ремонт аварійних ділянок мереж водопостачання. Також за ці три дні у Житомирі запланували провести заміну та очищення обладнання на очисних спорудах водогону та каналізації, а також інші профілактичні заходів на об'єктах КП "Житомирский водоканал".

Крім цього, працівники усіх житлово-комунальних підприємств міста в ці дні проводитимуть у підвальних приміщеннях ремонтні роботи, що вимагають відключення від водопостачання цілих кварталів.

"Цей комплексу робіт потребує повної зупинки насосних станцій міськводоканалу та злиття води з міської водогінної мережі", - уточнює прес-служба міської ради.

Централізоване водопостачання господарського комплексу Житомира призупинено виключно до 18.00 20 травня.