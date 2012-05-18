Газета програла суд бізнесмену

Видання зобов’язане спростувати епізоди опублікованої 12 жовтня 2011 року статті під назвою: «Рейдеры. Корбан, Филатов, Брагинский, Аксельрод» та виплатити позивачу 200 грн моральної компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.

У зазначеній статті йшлося про перерозподіл через суд іншої області великих об’єктів нерухомості в центрі Дніпропетровська: Центрального універмагу, універмагу «Дитячий світ», готелю «Асторія» і про ймовірну причетність до цих процесів Б.Філатова.

Б.Філатов звернувся до суду у листопаді минулого року, але згодом відкликав свій позов.

У січні 2012 р. він подав другий позов з вимогою стягнути з газети «Лица» 650 тис грн за моральну шкоду у зв’язку з поширенням неправдивої інформації та образою його честі й гідності. Крім того, в цьому позові товариство з додатковою відповідальністю «Центральний універмаг» вимагало стягнути з газети ще 300 тис грн за моральну шкоду.

Головний редактор газети «Лица» Альона Гарагуц заявила, що у разі задоволення судом вимог позивачів і стягнення з видання 950 тис грн., видання припинить своє існування.

Також на засіданні суду вона наполягала, що стаття «Рейдеры. Корбан, Филатов, Брагинский, Аксельрод» має оціночний характер, ґрунтований на свідченнях потерпілих від перерозподілу нерухомості в центрі Дніпропетровська.

Амур-Нижньодніпровський районний суд також ухвалив стягнути з газети «Лица» судові витрати за позовом Б.Філатова і дав 10 днів для оскарження рішення в Апеляційному суді Дніпропетровської області.

А.Гарагуц повідомила УНІАН, що вирішує питання про подання апеляції.

У свою чергу, Б.Філатов має намір прокоментувати рішення суду щодо позову до газети «Лица» на прес-конференції 21 травня.