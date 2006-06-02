У Києві збудують 26-поверховий готель «Хілтон»

У готелях мережі «Хілтон» зупиняються мільярдери, голлівудські зірки і президенти. Знаменита міжнародна мережа «Хілтон» за два роки збудує в Києві 26-поверховий п`ятизірковий готель, пишуть «Факти». Розташується він на бульварі Шевченка, навпроти Ботанічного саду.

Автор проекту, відомий архітектор Джон Сіферт, вражатиме киян і гостей столиці оригінальним внутрішнім декором з цінного рожевого граніту. Скляні панорамні ліфти готелю розташують ззовні будівлі. Ще один писк моди – прозорі ванні кімнати. Скільки коштуватимуть номери в готелі, поки не відомо. Найдорожчими будуть президентські номери і номери для дипломатів. Зараз в Києві є лише один п`ятизірковий готель – «Прем`єр-Палац».

Обком