Біля магазину в центрі Києва пролунав вибух

14:20, 20 травня 2012
Суспільство
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Сьогодні вночі на одному з центральних проспектів Києві біля вітрини магазину з продажу одягу стався вибух, постраждалих немає. 

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

За даними відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні вночі близько 3-ї години по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги біля вітрини одного з магазинів вибухнув невідомий предмет. Як зазначили в міліції, до місця події відразу було спрямовано слідчо-оперативні та вибухо технічні служби.

«При проведенні огляду місця події було встановлено, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Також з’ясовано, що вибухонебезпечний предмет було встановлено на підвіконні з зовнішнього боку магазину. Під час вибуху ніхто не постраждав», - зазначили в столичному главку, зауваживши, що додатково при огляді прилеглої до магазину території не було виявлено будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Під час опитування, як зазначили в міліції, власник магазину пояснив, що у вчиненому він підозрює своїх конкурентів по бізнесу.

Наразі йде дослідча перевірка, під час якої буде вирішене питання щодо порушення кримінальної справи.

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