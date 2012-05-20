Пожежу на складах секонд-хенду в Києві локалізували

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, вогнем було охоплено приблизно 400 квадратних метрів складських приміщень.

Постраждалих немає. Тривають подальші заходи щодо ліквідації пожежі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа почалася близько 13-ї години. на складах секонд-хенду, розташованих на території колишнього таксомоторного парку за адресою: вул.Дегтярівська, 25 А.

За словами МНС, складнощі в гасінні були пов’язані з тим, що багато речей, які зберігаються на складах, знаходяться у великих «тюках».