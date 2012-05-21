Поїздом Skoda з Донецька в Дніпропетровськ можна заїхати за 55 грн

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, вартість проїзду в обох потягах однакова.

Зокрема 1-й клас, вагони 1, 6 щопонеділка, щочетверга і щосуботи становитиме 131 грн 22 коп. Вівторок, середа - 119 грн 26 коп., п'ятниця, неділя - 143 грн 20 коп.

2-й клас, 1, 6 вагон щопонеділка, щочетверга, щосуботи - 74 грн 82 коп. Вівторок, середа - 68 грн 52 коп., п'ятниця, неділя - 81 грн 13 коп. 2-й клас, 2-5 вагони щопонеділка, щочетверга і щосуботи - 60 грн 50 коп., вівторок, середа - 55 грн 25 коп., п'ятниця, неділя - 64 грн 85 коп.

У потягах передбачено місця для інвалідів-візочників та осіб, які їх супроводжують.

ПЗ також повідомляє про розклад електропоїздів Skoda: № 160 Дніпропетровськ-Харків (299 км) — відправлення з Дніпропетровська о 19.30, прибуття до Харкова о 22.50, час у дорозі — 3 години 20 хвилин.

№ 159 Харків-Дніпропетровськ — відправлення з Харкова о 06.05, прибуття до Дніпропетровська о 09.12, час у дорозі — 3 години 7 хвилин.

№ 170 Дніпропетровськ-Донецьк (269 км) — відправлення з Дніпропетровська о 09.50, прибуття до Донецька о 12.46, час у дорозі — 2 години 56 хвилин.

№ 169 Донецьк-Дніпропетровськ — відправлення з Донецька о 15.55, прибуття до Дніпропетровська о 18.49, час у дорозі — 2 години 54 хвилини.

Як повідомляв УНІАН, продаж квитків на міжрегіональні електропоїзди Skoda розпочався 17 травня.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Skoda курсуватимуть за експериментальним графіком до 1 вересня, після чого планується скоротити час перебування в дорозі ще на 15-30 хв.

Чеський двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові потяги Skoda складаються з шести вагонів, в кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачено місця першого (другий поверх) і другого класу.

Потяги Skoda придбані за укладеним у січні 2011 року договором між ПЗ і компанією Skoda Vagonka на поставки двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів з шести вагонів кожен на суму 39,9 млн. євро.

Потяги мають гарантійний термін обслуговування 24 місяці. Загальний термін експлуатації - 40 років.

В рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.