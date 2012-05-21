Відомі діячі спробують завтра відкрити нового Шевченка
Відомі письменники, музиканти, журналісти, політики та громадські діячі 22 травня (день перепоховання Шевченка в Україні) прийдуть до пам’ятника Тарасу Шевченкові та прочитають свій улюблений вірш геніального поета.
Про це повідомляється на сторінці організаторів у Facebook.
Організаторами акції виступив ряд мистецьких та громадських організацій.
Серед учасників «Шевченкових читань» письменники, депутати, публіцисти, музиканти, видавці, телевізійники та дисиденти:
1. Тарас Федюк - поет, лауреат Національної премії України ім.Т.Шевченка.
2. Іван Малкович – письменник, директор видавництва «АБАБАГАЛАМАГА»
3. Марія Бурмака – співачка, телеведуча каналу ТВ.
4. Микола Княжицький - генеральний директор каналу ТВІ.
5. Юрій Стець - народний депутат , генеральний продюсер 5-го каналу.
6. Соломія Вітвицька - телеведуча каналу 1+1.
7. Роман Чайка – музикант, журналіст 5-го каналу.
8. Ірина Геращенко - народний депутат.
9. Олег «Фагот» Михайлюта - музикант, гурт «Танок на Майдані Конго».
10. Сашко Лірник (Олександр Власюк) – казкар, музикант, мультиплікатор.
11. Олександр Ірванець - поет, драматург.
12. Олесь Доній - народний депутат, голова Мистецького Об’єднання «Остання Барикада».
13. Світлана Поваляєва – поетка, письменниця.
14. Олександр Бригинець – поет, депутат Київради.
15. Сергій Пантюк – поет, письменник, Секретар Спілки Письменників України.
16. Василь Шкляр - письменник, автор бестселеру "Залишинець Чорний Ворон", громадський діяч.
17. Йосип Зісельс – громадський діяч, дисидент.
18. Євген Сверстюк - громадський діяч, політв’язень.
19. Василь Овсієнко – політв'язень, публіцист, історик дисидентського руху.
20. Ніна Матвієнко - видатна українська співачка, народна артистка України.
21. Анжеліка Рудницька – співачка, заслужена артистка України.
22. Артем Полежака – поет-слемер, співак та шоумен.
23. Ірена Карпа – письменниця, співачка, журналістка.
Паралельно 22 травня, о тій же 19.00 і теж біля пам’ятника Шевченка в м.Одесі теж проведуть «Шевченкові читання».