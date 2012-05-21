Відомі діячі спробують завтра відкрити нового Шевченка

Про це повідомляється на сторінці організаторів у Facebook.

Організаторами акції виступив ряд мистецьких та громадських організацій.

Серед учасників «Шевченкових читань» письменники, депутати, публіцисти, музиканти, видавці, телевізійники та дисиденти:

1. Тарас Федюк - поет, лауреат Національної премії України ім.Т.Шевченка.

2. Іван Малкович – письменник, директор видавництва «АБАБАГАЛАМАГА»

3. Марія Бурмака – співачка, телеведуча каналу ТВ.

4. Микола Княжицький - генеральний директор каналу ТВІ.

5. Юрій Стець - народний депутат , генеральний продюсер 5-го каналу.

6. Соломія Вітвицька - телеведуча каналу 1+1.

7. Роман Чайка – музикант, журналіст 5-го каналу.

8. Ірина Геращенко - народний депутат.

9. Олег «Фагот» Михайлюта - музикант, гурт «Танок на Майдані Конго».

10. Сашко Лірник (Олександр Власюк) – казкар, музикант, мультиплікатор.

11. Олександр Ірванець - поет, драматург.

12. Олесь Доній - народний депутат, голова Мистецького Об’єднання «Остання Барикада».

13. Світлана Поваляєва – поетка, письменниця.

14. Олександр Бригинець – поет, депутат Київради.

15. Сергій Пантюк – поет, письменник, Секретар Спілки Письменників України.

16. Василь Шкляр - письменник, автор бестселеру "Залишинець Чорний Ворон", громадський діяч.

17. Йосип Зісельс – громадський діяч, дисидент.

18. Євген Сверстюк - громадський діяч, політв’язень.

19. Василь Овсієнко – політв'язень, публіцист, історик дисидентського руху.

20. Ніна Матвієнко - видатна українська співачка, народна артистка України.

21. Анжеліка Рудницька – співачка, заслужена артистка України.

22. Артем Полежака – поет-слемер, співак та шоумен.

23. Ірена Карпа – письменниця, співачка, журналістка.

Паралельно 22 травня, о тій же 19.00 і теж біля пам’ятника Шевченка в м.Одесі теж проведуть «Шевченкові читання».