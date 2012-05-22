Центр Луганська залишився без води через борги

Про це кореспондентові УНІАН повідомив диспетчер аварійної служби міста.

При цьому в ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) зазначили, що вони ще 16 травня попередили ТОВ «Луганськвода» про припинення з 21 травня електропостачання підвищувальних насосних станцій у разі невиконання умов договору на постачання електричної енергії, а саме, оплати за спожиту електроенергію.

Попередження і повідомлення були розіслані в інстанції, зокрема губернаторові Луганської області Володимиру Пристюку, меру м. Луганська Сергію Кравченку, прокурору Луганська, поклавши всю відповідальність за можливі негативні наслідки, пов'язані з обмеженням постачання електроенергії або повним її припиненням, на керівництво підприємства ТОВ «Луганськвода», сказали в енергетичній компанії. У повідомленнях також сказано, що електропостачання буде відновлено після погашення заборгованості і сплати за повторне підключення протягом 5-ти робочих днів з дня оплати.

«З початку 2012 року водники різко скоротили і так низький рівень розрахунків за поточне споживання. Якщо рік тому вони оплачували бодай половину, то нині обмежуються 20-25% від нарахованого», - заявив директор енергозбуту ТОВ «ЛЕО» Микола Лисий.

За його словами, борг «Луганськводи» перед ТОВ «ЛЕО» на 1 травня 2012 р. становив 388,3 млн. грн. Нарахування за поточне споживання електроенергії в травні на сьогодні - 10 млн. грн., сплачено лише 2 тис. грн.

З квітня за борги по всій області вже було відключено деякі допоміжні будівлі і споруди ТОВ «Луганськвода», зазначили в енергокомпанії.