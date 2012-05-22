Дніпропетровськ був і буде під посиленою охороною
01:35, 22 травня 2012Суспільство
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Міліція охоронятиме громадський порядок у Дніпропетровську в посиленому режимі до того часу, доки не буде затримано винних у вибухах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Сергій Третьяков.
«Патрулювання в місті на сьогоднішній день здійснюється в тому ж обсязі, що і відразу ж після терористичного акту, який стався 27 квітня. Місто щодоби охороняють 1700 співробітників МВС. Дніпропетровськ охоронятиметься в посиленому режимі, поки не піймають винних у теракті», - наголосив С.Третьяков.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську сталися 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.
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