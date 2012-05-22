ООН цікавиться наркотиками в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі із заступником Генерального секретаря ООН - Виконавчим директором Управління ООН по боротьбі з наркотиками та злочинністю (УНП ООН) Юрієм Федотовим.

Керівник парламенту запевнив Ю.Федотова у підтримці зусиль УНП ООН у частині координації міжнародного співробітництва у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків, організованою злочинністю, корупцією та запобігання тероризму.

Він нагадав, що Україна бере активну участь у спостереженні за виконанням Конвенції ООН проти корупції, та очікує на висновки міжнародних експертів щодо імплементації антикорупційного законодавства України, яке визначить подальші напрями вдосконалення законодавчої бази у цих питаннях.

В.Литвин висловив задоволення активізацією співробітництва України з УНП ООН не лише у сфері боротьби з нелегальним виробництвом та розповсюдженням наркотиків, а й у питаннях лікування та реабілітації наркозалежних. За його словами, Україна зацікавлена у експертній та технічній допомозі УНП ООН.

Як зазначили у ВР, Ю.Федотов перебуває в Україні з метою участі у міжнародній конференції високого рівня на тему «Українське суспільство і наркотики: побудова нового стратегічного підходу», яка проходить 21-23 травня за сприяння Державної служби України з контролю за наркотиками, УНП ООН та Групи Помпіду Ради Європи.