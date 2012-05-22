Автор “Мобільного перекладу” обурений мовчанкою мерів

Він пропонує залучити підготовлених місцевою владою волонтерів-перекладачів до надання безкоштовних послуг для уболівальників на час проведення матчів.

Про це Е.Багіров заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, досі жодне українське місто, яке прийматиме Євро-2012, не відреагувало на таку пропозицію – відповідні офіційні звернення на ім’я керівників Києва, Харкова, Львова та Донецька були направлені на початку травня ц.р.

Водночас Е.Багіров додав, що перші листи з пропозиціями щодо некомерційного розповсюдження проекту “Мобільний переклад” у відповідні служби, що займалися підготовкою до Євро-2012, він почав надсилати ще рік тому. У травні цього року також було направлено офіційного листа президенту УЄФА Мішелю Платіні, поінформував Е.Багіров.

Як пояснив автор проекту, він просив міську владу надати номери телефонів волонтерів і вказати мови, якими вони володіють (п’ять європейських мов – англійська, німецька, французька, іспанська чи італійська). У базі кол-центру, який вже працює в рамках комерційного проекту “Мобільний переклад” було б створено відповідний телефонний довідник волонтерів.

У свою чергу, медикам, міліціонерам, продавцям та іншим особам, яким найбільше доведеться спілкуватися з гостями Євро-2012, були б роздані телефони кол-центру, який може здійснювати з’єднання з перекладачем-волонтером тієї чи іншої мови у будь-який час доби. У такий спосіб, на переконання Е.Багірова, в країні була б повністю вирішена проблема мовного бар’єру з гостями чемпіонату. За словами Е.Багірова, для реалізації такого задуму необхідно близько 3 тис волонтерів-перекладачів.

“На сьогодні я особисто і моя команда здивовані, чому й оргкомітет, й управління, які створені при міських адміністраціях міст, що приймають Євро, не відповіли. Складається враження, що в нас у цій сфері все добре. Дай Боже! Але якщо буде скарга з боку хоча б одного нашого гостя-вболівальника, що в нього під час перебування на території України виникли проблеми, то я зі свого боку підготую та подам позов до суду на організаторів Євро-2012”, - заявив юрист.

Він наголосив, що пропонував місцевим органами влади спільно реалізувати проект “Мобільний переклад", оскільки хоче, щоб Євро-2012 в Україні відбулось на високому рівні і щоб гості не відчували мовного кордону, не відчували, що вони в чужій країні.

Е.Багіров додав, що не розуміє, чому чиновники не хочуть підтримувати проект. При цьому він стверджує, що жодних витрат з бюджетів Києва, Харкова, Донецька і Львова для реалізації “Мобільного перекладу” не потрібно, а технічні моменти він бере на себе.

“Ми направили листи Миколі Яновичу та Віктору Федоровичу. І ми у своїх листах виклали нашу пропозицію, і ми сподіваємось, що в Адміністрації Президента, Секретаріаті Кабміну оперативно відреагують і будуть якісь рішення”, - сказав автор проекту.

Е.Багіров запевняє, що через суд вимагатиме притягнути до відповідальності чиновників, які мали докласти всіх зусиль, аби Євро-2012 відбулось в Україні на гідному рівні.