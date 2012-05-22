Українські журналісти закликали на допомогу американських колег

Як повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки, такої домовленості було досягнуто 21 травня у США між головою НМПУ Юрієм Лукановим та учасниками з’їзду Спілки українських журналістів Північної Америки.

При цьому в повідомленні зазначається, що ІІІ з’їзд Спілки українських журналістів Північної Америки обрав своїм президентом Рому Гадзевич - головного редактора газет «Свобода» і «The Ukrainian weekly» в Нью-Джерсі. Вона стала наступницею Юрія Клюфаса, який очолював Спілку впродовж двох каденцій.

Учасники з`їзду обговорили з Ю.Лукановим, який брав участь у цьому заході, напрямки співпраці між двома організаціями. Сторони погодилися, що українські журналісти за океаном будуть лобіювати інтереси українських журналістів в Україні в урядах США і Канади. У випадку системного порушення принципів свободи слова і прав журналістів північноамериканські колеги інформуватимуть свої уряди і домагатимуться від них належної реакції. Також вони допоможуть НМПУ встановити контакти з професійним середовищем Північної Америки, повідомили у прес-службі.

Мова також йшла про можливість стипендій для кількамісячного стажування в українських ЗМІ Північної Америки для студентів-журналістів або молодих журналістів з України.

Колишній президент організації Ю.Клюфас відзначив думку, що Спілка відкрита до інших спільних проектів, аби лише були ідеї, які можна втілювати в життя, додали в НМПУ.