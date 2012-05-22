Сьогодні роковини похорону Шевченка в Каневі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, урочисті заходи з цієї нагоди відбуватимуться в Каневі з 09.00 до 13.00.

Зокрема, у програмі заходів - Молебень в Успенському соборі (09.00), урочиста хода на Тарасову гору «Останнім шляхом Кобзаря», звернення голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба до учасників заходу, покладання квітів на могилу Тараса Шевченка.

Близько 11.30 заходи перемістяться на Співоче поле, де розташуються виставки майстрів народної творчості та відбудеться концерт за участю професійних та аматорських колективів.