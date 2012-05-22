Житель Черкащини «замінував» відділок міліції і вимагав 5 млн доларів
09:11, 22 травня 2012Суспільство
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У місті Сміла Черкаській області чоловік зателефонував до міського відділку міліції та повідомив про його замінування.
Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, чоловік вимагав, щоб йому впродовж дня привезли додому 5 млн доларів США, інакше він підірве будівлю.
За результатами обстеження вибухового пристрою не було виявлено, евакуація людей не проводилась.
Стосовно «мінера» - 39-річного жителя одного із сіл Смілянського району - порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
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