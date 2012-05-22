Житель Черкащини «замінував» відділок міліції і вимагав 5 млн доларів

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, чоловік вимагав, щоб йому впродовж дня привезли додому 5 млн доларів США, інакше він підірве будівлю.

За результатами обстеження вибухового пристрою не було виявлено, евакуація людей не проводилась.

Стосовно «мінера» - 39-річного жителя одного із сіл Смілянського району - порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).