Депутату, який у нічному клубі побив дівчину, присудили штраф

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за словами начальника Управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Андрія Гончаренка, вночі 14 серпня 2011 року депутат, перебуваючи у нічному клубі у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи громадський порядок, почав висловлюватися на адресу неповнолітньої дівчини нецензурною лайкою. «Він умисно штовхнув її, від чого та впала, потім потягнув рукою за волосся і завдав удару в обличчя», - повідомив А.Гончаренко. Після того, як дівчина підвелася, депутат повторно штовхнув її, від чого вона знову впала, а депутат завдав їй кілька ударів ногою.

Вирок депутату виніс Валківський районний суд, розглянувши кримінальну справу, порушену за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).