Житель Луганська «замінував» чотири стадіони в Києві
15:16, 22 травня 2012Суспільство
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Чоловіка затримали на дачі, де він перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння.
|Вибухівки на стадіонах не знайшли
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, інформація про замінування не підтвердилася.
Співробітники кримінального розшуку у взаємодії з УСБУ в Луганській області встановили, що телефонував до міліції житель обласного центру. Чоловіка було затримано на дачі, де він перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння.
Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян).
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