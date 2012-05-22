Екоінспекція призупинила роботу книжкової фабрики «Глобус»
16:21, 22 травня 2012Суспільство
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У Харкові через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря екоінспекція частково призупинила роботу Харківської книжкової фабрики «Глобус».
|Держекоінспекція прийняла рішення про часткову заборону діяльності підприємства
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області.
Зокрема, призупинено діяльність двох дільниць у двох цехах книжкової фабрики.
Відповідна санкція була вжита у зв’язку з тим, що дільниця пресування плівки та папочне відділення експлуатуються на фабриці без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це порушення природоохоронного законодавства екологічна інспекція зафіксувала в листопаді 2011 року, однак воно досі не було усунуте.
Держекоінспекція прийняла рішення про часткову заборону діяльності підприємства та зобов’язала його отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
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