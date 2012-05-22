На вулицях Києва буде безплатний Wi-Fi

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував радник голови КМДА Олександр Кубраков під час засідання Громадської ради з розробки та впровадження Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За його словами, послуга безкоштовного доступу до інтернету на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності буде доступна для мешканців і гостей столиці з 27 травня.

Передбачається, що точки Wi-Fi, окрім Хрещатика і Майдану Незалежності, з’являться на площі Івана Франка, Пейзажній алеї, у Маріїнському парку, на Контрактовій площі та в парку Тараса Шевченка.

У червні покриттям Wi-Fi буде охоплена Оболонська набережна, Русанівський парк і парк Позняки.

Планується, що у вересні безкоштовний інтернет з`явиться в парку КПІ, парках Кіото і Маяковського, а також на ВДНГ.