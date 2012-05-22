На вулицях Києва буде безплатний Wi-Fi
17:59, 22 травня 2012Суспільство
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Після Дня Києва в центрі української столиці з’являться перші точки безкоштовного доступу до бездротового інтернету.
|Послуга буде доступна з 27 травня
За його словами, послуга безкоштовного доступу до інтернету на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності буде доступна для мешканців і гостей столиці з 27 травня.
Передбачається, що точки Wi-Fi, окрім Хрещатика і Майдану Незалежності, з’являться на площі Івана Франка, Пейзажній алеї, у Маріїнському парку, на Контрактовій площі та в парку Тараса Шевченка.
У червні покриттям Wi-Fi буде охоплена Оболонська набережна, Русанівський парк і парк Позняки.
Планується, що у вересні безкоштовний інтернет з`явиться в парку КПІ, парках Кіото і Маяковського, а також на ВДНГ.
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