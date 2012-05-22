Пістолети Хортиця, що «ходять» під криміналом, свого часу дарували Кучмі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор ДП «Радіоприлад» Сергій Панфілов сьогодні під час візиту на підприємство голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка.

«Пістолет «Хортиця» ми не випускаємо з 2004 року. Серійно не випускали взагалі ніколи: були зроблені тільки експериментальні зразки... Тема з пістолетом «Хортиця» почалася в 1995 році. Його замовником було СБУ. Ми отримали договір з Мінпромполітики, отримали фінансування і виготовили експериментальні зразки для держвипробувань, які так і не були розпочаті, оскільки «Форт» почав випускати інший вид зброї. Тема з «Хортицею» не «померла», але і не фінансувалася, тому експериментальні зразки зберігалися в установленому порядку, у «збройовій» заводу. До речі, цей пістолет свого часу був подарований Кучмі. Звісно, з необхідними документами, у тому числі і дозволом запорізького управління внутрішніх справ», - заявив директор заводу.

Він також зазначив, що різні комісії і контролюючі структури були на підприємстві неодноразово і прекрасно знали про наявність зброї, проте нічого незаконного в цьому не вбачали, і «тільки в цьому році чомусь вирішили пошуміти».

Як повідомляв УНІАН, у квітні співробітники спецміліції ГУ МВС України в Запорізькій області виявили на ДП «Радіоприлад» партію пістолетів «Хортиця», наявність яких було кваліфіковано як злочин, передбачений ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України - «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».