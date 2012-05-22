Азаров призначив чергових на Трійцю і День Конституції

Відповідне розпорядження від 21 травня № 298-р розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, з метою вирішення невідкладних питань на 2 червня черговим призначено міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, на 3 червня – міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка, на 4 червня – міністра фінансів Юрія Колобова, на 28 червня - міністра економіки Петра Порошенка.

Крім того, черговим на 29 червня призначено міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, на 30 червня - М.Присяжнюка, на 1 липня - віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я Раїсу Богатирьову

Також керівнику Секретаріату Кабміну, керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади доручено встановити чергування керівних працівників на зазначений період.