Азаров призначив чергових на Трійцю і День Конституції

21:43, 22 травня 2012
Суспільство
1180 0

Кабінет міністрів України призначив чергових міністрів на вихідні дні 2-4, 28-30 червня та 1 липня.  

Кабмін

Відповідне розпорядження від 21 травня № 298-р розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, з метою вирішення невідкладних питань на 2 червня черговим призначено міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, на 3 червня – міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка, на 4 червня – міністра фінансів Юрія Колобова, на 28 червня - міністра економіки Петра Порошенка.

Крім того, черговим на 29 червня призначено міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, на 30 червня - М.Присяжнюка, на 1 липня - віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я Раїсу Богатирьову

Також керівнику Секретаріату Кабміну, керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади доручено встановити чергування керівних працівників на зазначений період.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter