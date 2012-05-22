Суд відмовився дорозслідувати справу про вбивство фотокора Розвадовського

Таке рішення виніс Дарницький райсуд на попередньому слуханні. Про це з посиланням на 5 канал пише Українська правда.

Суддя відхилив клопотання сторони обвинуваченого про повернення справи на досудове розслідування.

Як відомо, Розвадовського жорстоко вбили наприкінці листопада минулого року.

У справі фігурують чотири особи. Головний обвинувачений - неповнолітній. Нині він перебуває під вартою. Ще троє - під підпискою про невиїзд.

Міліція виключала версію про те, що Розвадовський загинув через професійну діяльність.

Пізніше колеги фотографа провели розслідування, згідно з яким вважають, що чоловіка вбив його знайомий через небажання повертати позичені гроші.

Адвокат обвинуваченого Віктор Чевгус вважає, що "досудове слідство неякісно провело розслідування, згідно з законом обвинувачення повинно бути конкретне, згідно з законом у обвинуваченні повинно бути вказано дата, час, місце і інші обставини".