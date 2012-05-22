В Одесі сталіністи побилися з поляками
Співробітники Портофранківского відділу міліції Приморського РВВС Одеси притягнули до адміністративної відповідальності голову Одеського відділення Спілки поляків України імені Адама Міцкевича Тадеуша Залецького.
Хоча саме його побили представники руху «Партія Сталіна» та громадської організації «Євреї проти Гурвіца» в Одеському міському саду під час концерту до Дня Європи в Україні.
Про це повідомили УНІАН в Одеському відділенні Спілки поляків Україна, уточнивши, що інцидент стався, коли до групи активістів польського національного товариства підійшли четверо місцевих сталіністів і почали розмахувати прапорами із зображенням Сталіна під час виступу національних колективів.
За свідченнями очевидців, учасники свята просили «гостей», в тому числі чоловіка в касці і камуфляжному одязі, не зривати свято, але марно.
«Я звернувся до міліціонерів, - зазначив Т.Залецький, - попросивши видалити провокаторів, але мені сказали, що у сталіністів є дозвіл міськради. Потім я підійшов до жінки, що танцювала з портретом Сталіна, взявся за держак, хотів попросити відійти подалі від сцени під час виступу польського колективу. Але не встиг нічого сказати - на мене налетіли, вдарили по голові, я втратив свідомість... ».
У Відділі зі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в області підтвердили бійку між групою «Партії Сталіна» і членами польської громади. «Відносно всіх учасників події складено адміністративний протокол. Вони притягнуті до відповідальності за дрібне хуліганство», - сказав журналістам керівник ВЗГ облУВС Володимир Шаблієнко.
У свою чергу лідер польської громади Т.Залецький з жалем зазначив, що святкування Дня Європи за участю багатьох іноземних гостей міста затьмарене цією подією. Причому, за словами Т.Залецького, у відділенні міліції, куди доставили шістьох учасників інциденту, його «змусили писати заяву. А потім, попри те, що я був постраждалим, правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення саме щодо мене, оскільки провокатори дали свідчення, що «на них напали поляки». І мене протримали 3 години в міліцейському відділенні ».