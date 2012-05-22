В Одесі сталіністи побилися з поляками

Хоча саме його побили представники руху «Партія Сталіна» та громадської організації «Євреї проти Гурвіца» в Одеському міському саду під час концерту до Дня Європи в Україні.

Про це повідомили УНІАН в Одеському відділенні Спілки поляків Україна, уточнивши, що інцидент стався, коли до групи активістів польського національного товариства підійшли четверо місцевих сталіністів і почали розмахувати прапорами із зображенням Сталіна під час виступу національних колективів.

За свідченнями очевидців, учасники свята просили «гостей», в тому числі чоловіка в касці і камуфляжному одязі, не зривати свято, але марно.

«Я звернувся до міліціонерів, - зазначив Т.Залецький, - попросивши видалити провокаторів, але мені сказали, що у сталіністів є дозвіл міськради. Потім я підійшов до жінки, що танцювала з портретом Сталіна, взявся за держак, хотів попросити відійти подалі від сцени під час виступу польського колективу. Але не встиг нічого сказати - на мене налетіли, вдарили по голові, я втратив свідомість... ».

У Відділі зі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в області підтвердили бійку між групою «Партії Сталіна» і членами польської громади. «Відносно всіх учасників події складено адміністративний протокол. Вони притягнуті до відповідальності за дрібне хуліганство», - сказав журналістам керівник ВЗГ облУВС Володимир Шаблієнко.

У свою чергу лідер польської громади Т.Залецький з жалем зазначив, що святкування Дня Європи за участю багатьох іноземних гостей міста затьмарене цією подією. Причому, за словами Т.Залецького, у відділенні міліції, куди доставили шістьох учасників інциденту, його «змусили писати заяву. А потім, попри те, що я був постраждалим, правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення саме щодо мене, оскільки провокатори дали свідчення, що «на них напали поляки». І мене протримали 3 години в міліцейському відділенні ».