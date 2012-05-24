В Одесі зливою затопило вулиці
23:04, 24 травня 2012Суспільство
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У результаті зливових опадів, що випали сьогодні в Одесі, до півметра пішли під воду Балковська, Приморська, Марсельська вулиці, Дніпропетровська дорога та інші магістралі.
Як передає кореспондент УНІАН, на деяких ділянках Балковської вулиці рівень води піднявся майже на метр, під її потоками видно лише дахи деяких легковиків, що заглухли. У ряді випадків автомобільний рух припинився. На Дніпропетровській дорозі не можна роздивитися коліс автомобілів, що розтинають водну гладінь.
У центрі Одеси через зливові води двигуни ряду автомобілів заглухнули, утворилися величезні автомобільні затори. Частина автобусів, трамваїв і тролейбусів зійшли з ліній.
Проте в облМНС стверджують, що по допомогу до них поки що ніхто не звертався: мабуть, городяни розраховують, що вночі зливові води схлинуть, і можна буде забрати застряглі автомобілі.
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