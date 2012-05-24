В Одесі зливою затопило вулиці

Як передає кореспондент УНІАН, на деяких ділянках Балковської вулиці рівень води піднявся майже на метр, під її потоками видно лише дахи деяких легковиків, що заглухли. У ряді випадків автомобільний рух припинився. На Дніпропетровській дорозі не можна роздивитися коліс автомобілів, що розтинають водну гладінь.

У центрі Одеси через зливові води двигуни ряду автомобілів заглухнули, утворилися величезні автомобільні затори. Частина автобусів, трамваїв і тролейбусів зійшли з ліній.

Проте в облМНС стверджують, що по допомогу до них поки що ніхто не звертався: мабуть, городяни розраховують, що вночі зливові води схлинуть, і можна буде забрати застряглі автомобілі.