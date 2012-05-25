Порошенко впевнений, що економічні реформи є ефективними

05:03, 25 травня 2012
Суспільство
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Кроки, що їх реалізує влада в рамках виконання Національного плану дій щодо впровадження економічних реформ, є ефективними і приносять позитивні результати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко під час засідання Ради регіонів.

«Заходи, реалізовані в рамках Національного плану, на сьогодні працюють і приносять свої абсолютно об’єктивні результати», - сказав міністр.

П.Порошенко звернув окрему увагу на те, що прийняття нового Кримінального процесуального кодексу та вдосконалення Митного кодексу також стали вагомим внеском на шляху суттєвого поліпшення інвестиційного клімату в Україні. «Зараз ми розпочали роботу в уряді щодо забезпечення своєчасного вступу в дію всіх положень Митного кодексу. Це також має продемонструвати великий ефект», - сказав він.

Міністр економічного розвитку та торгівлі, крім того, наголосив, що влада продовжує активно працювати в напрямку дерегуляції економіки та лібералізації дозвільних процедур. «Робляться кроки щодо дерегуляції, цього тижня був прийнятий закон про підтримку експорту - і він буде направлений на підпис Президенту», - зазначив П.Порошенко.

Міністр підкреслив необхідність забезпечення державної підтримки експортерам і продовження позитивної тенденції щодо автоматичного відшкодування ПДВ.

Водночас, переконаний П.Порошенко, нині важливо продовжувати наполегливо працювати над механізмами захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках.

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