Штормове попередження оголосили і в Одесі
20:07, 25 травня 2012Суспільство
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Штормове попередження оголосили синоптики на завтра, 26 травня, в Одесі та місцями в Одеській області.
Дощі потривають до 30 травня
Згідно з прогнозом Відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру МНС України, очікується короткочасний дощ, гроза, за хорошої видимості.
Причому дощі прогнозуються до 30 травня, температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 градусів.
Як повідомлялось раніше, синоптики оголосили штормове попередження у Криму.
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