Штормове попередження оголосили і в Одесі

Штормове попередження оголосили синоптики на завтра, 26 травня, в Одесі та місцями в Одеській області.

Згідно з прогнозом Відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру МНС України, очікується короткочасний дощ, гроза, за хорошої видимості. Причому дощі прогнозуються до 30 травня, температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 градусів. Як повідомлялось раніше, синоптики оголосили штормове попередження у Криму.

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