У Криму оголосили штормове попередження

Висота хвиль сягатиме трьох метрів.

Очікується посилення вітру до 28 м/с у найближчі три години у північно-західній частині Чорного моря. Висота хвиль сягатиме трьох метрів, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. Рятувальники нагадують жителям півострова і туристам про необхідність дотримання заходів безпеки в складних погодних умовах.

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