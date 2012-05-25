У Криму оголосили штормове попередження

17:51, 25 травня 2012
Суспільство
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Висота хвиль сягатиме трьох метрів.

Шторм

Очікується посилення вітру до 28 м/с у найближчі три години у північно-західній частині Чорного моря. Висота хвиль сягатиме трьох метрів, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Рятувальники нагадують жителям півострова і туристам про необхідність дотримання заходів безпеки в складних погодних умовах.

 

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