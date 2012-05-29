Оголошено конкурс в "еліту нації"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли 40 років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

- вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

мають:

- повну вищу освіту;

- стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

- бездоганні етичні стандарти;

- лідерські якості й ініціативність;

- високі комунікаційні навички;

- досвід командної роботи;

- сумісність із культурою програми;

- чітке розуміння мети участі у програмі Президентського кадрового резерву;

- бажання працювати у проектах державного сектору України;

- високі аналітичні здібності.

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до територіального органу Нацдержслужби України за місцем проживання такі документи (для прискорення обробки інформації краще надсилати електронні версії документів на адресу: pr@nads.gov.ua):

1) заяви про: участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління; згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей; згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

У 2012 році добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюватиметься з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління: фінансово-економічна сфера; соціально-гуманітарна сфера; сфера інвестицій та інновацій; сфера паливно-енергетичного комплексу; сфера сільського господарства; сфера житлово-комунального господарства.

Прийом документів здійснюється відповідними територіальними органами Нацдержслужби України з 10 травня до 25 червня у робочі дні з 9-ї до 18-ї години (для прискорення обробки інформації краще надсилати електронні версії документів на адресу: pr@nads.gov.ua ).

Для отримання детальної інформації необхідно звертатись до територіальних органів Нацдержслужби України. Адреси знаходяться на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua) в розділі «Контакти. Територіальні органи». Контактний телефон: (044) 256-00-27; електронна адреса: admin_pr@nads.gov.ua.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

В указі передбачені заходи зі створення механізму добору до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління.