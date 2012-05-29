Прокуратура Києва оскаржила договір купівлі-продажу Лук'янівського ринку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Встановлено, що Управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради Лук’янівський ринок незаконно продано з аукціону ТОВ «Квіткова Галявина» за заниженою вартістю.

У позові поставлено вимогу про зобов’язання ТОВ «Квіткова галявина» повернути комунальне майно територіальній громаді.

Як повідомлялося, прокуратурою міста Києва 04.04.2012 року опротестовано рішення Шевченківської районної ради щодо включення цілісного майнового комплексу «Лук’янівський ринок» до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Наразі протест перебуває на розгляді у Київраді.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт на Лук'янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі неодноразово намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями.

Підприємці, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради з проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

22 травня заступник голови КМДА Олександр Пузанов під час зустрічі з ініціативною групою працівників Лук’янівського ринку заявив про намір міської влади та прокуратури оскаржити у судовому порядку продаж ринку.

За його словами, на розгляді у Київраді перебуває протест прокуратури Києва щодо рішення Шевченківської районної ради міста про включення цілісного майнового комплексу "Лук’янівський ринок" до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Прокуратура Києва також перевірила законність укладення Шевченківською райрадою з ТОВ "Квіткова Галявина" договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку. За результатами перевірки було підготовлено позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності.