Двоє кримчан з'їли цуценя вівчарки

Другий шкуродер переховується. Сімферопольцям загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі, повідомила УНІАН прес-служба головного управління МВС України в Криму.

"Украдене цуценя приятелі 37 і 50 років вбили, частину тушки з'їли, м’ясо, що залишилося, продали сусідам по гуртожитку. Причому навіть не особливо приховували, що продають собачатину. Тим, хто м'ясо чотирилапих друзів людини не їсть, продавали його під виглядом телятини", - говориться в прес-релізі.

Міліція порушила справу за статтями "жорстоке поводження з тваринами" і "грабіж, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб".

Собакоїди вже мають судимості за грабежі і розбої.