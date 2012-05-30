Офіційний курс валют на 30 травня

04:00, 30 травня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.  

Гривня долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD  – 799.2500 (на 29 травня – 799.2500)

100 EUR – 1000.9008 (на 29 травня – 1004.3376)

10 RUR – 2.4910 (на 29 травня – 2.5112)

Усі курси валют на 30 травня

 

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