Офіційний курс валют на 30 травня
04:00, 30 травня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
|Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.2500 (на 29 травня – 799.2500)
100 EUR – 1000.9008 (на 29 травня – 1004.3376)
10 RUR – 2.4910 (на 29 травня – 2.5112)
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