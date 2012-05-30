Українські та китайські митники обмінюватимуться інформацією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, І.Калєтнік зазначив, що Китай є одним із стратегічних економічних партнерів України адже обсяг товарообігу між Україною та Китаєм лише за 4 міс. 2012 р. збільшився на 20% порівняно з аналогічним періодом 2011 р. І сягнув майже 3 мільярдів доларів. Наразі Китай посідає другу позицію серед 200 країн - торговельних партнерів України.

«Саме тому ефективна взаємодія митників двох країн має стати запорукою захисту економічних інтересів України та Китаю. Адже обидві сторони матимуть інформацію, наприклад, щодо реальної вартості товарів у країні - контрагенті. Або щодо автентичності того чи іншого контракту. Це сприятиме як спрощенню і прискоренню митних процедур, так і ефективному виявленню спроб мінімізації митних платежів» - сказав голова Держмитслужби.

У свою чергу Ч.Сіюнь повідомив, що китайські митники заявили про свою готовність реалізовувати домовленість щодо обміну інформацією між двома відомствами.