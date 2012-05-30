Газпром прогнозує ціну на газ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в інтерв'ю корпоративному журналу «Газпром» (№5) повідомив заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«Ціна газу - похідна від котирувань корзини нафтопродуктів, яка виявляється з 6-9-місячним відстроченням. Тому ціну газу можна достатньо впевнено прогнозувати на кілька місяців вперед. За нашими прогнозами, на підставі даних першого кварталу, в середньому за рік ціна буде в діапазоні 405–415 дол. за тис. куб. м. Але до кінця року ще далеко, і ця цифра може коригуватися», - сказав О.Медведєв.

Він відзначив, що експортні поставки будуть не гірші, ніж минулого року, запевнивши при цьому, що досягнення високих обсягів поставок за будь-яку ціну не є для компанії самоціллю.

«Головне — це виручка, фінансові надходження. Тому в певних умовах вигідніше продати трохи менше, якщо це принесе відчутні цінові переваги», - сказав заступник голови «Газпрому».

О.Медведєв повідомив, що наприкінці минулого і початку нинішнього року «Газпром» провів ряд переглядів певних цінових умов із деякими партнерів, але при цьому прагнув зберегти ціновий рівень, хай і з перенесенням частини обсягів на більш пізній термін.

За його словами, зміна відборів у кожний конкретний момент не впливає на довгостроковий тренд: у найближчі десятиліття потреба Європи в нових обсягах імпортного газу буде зростати.

О.Медведєв також відзначив, що порівняно з 2010 роком загальний обсяг газу, реалізованого через «Газпром експорт» компаніям у країнах далекого зарубіжжя, зріс більш ніж на 8% - з 138,6 млрд до 150 млрд куб. м, а виручка, за попередніми підсумками, збільшилася приблизно на 30%. При цьому загальні обсяги продажу газу по Групі «Газпром» згідно зі звітністю по МСФО становили 156,6 млрд куб. м.

«Такий результат можна вважати вельми гідним, особливо якщо згадати, на тлі якої економічної ситуації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.