Акваторію Іллічівського порту залили соняшниковою олією

Про це повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури.

Як уточнили в прокуратурі, перевірка встановила, що «величезна масляниста пляма біля причальної стінки порту виникла внаслідок витікання соняшникової олії з продуктопроводу, що належить господарському товариству, при завантаженні партії товару на борт теплохода».

За підрахунками фахівців Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, які обстежили цю ділянку акваторії ДП «Іллічівський морський торговий порт», морському середовищу завдано шкоди у розмірі 410 тис грн, яка підлягає стягненню з підприємства-порушника природоохоронного законодавства.