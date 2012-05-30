Бойко: високі ціни на газ - загроза енергетичній безпеці України

Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля з посиланням на інтерв`ю Ю.Бойка CNN.

«Я вважаю, що екстремально високі ціни на газ сьогодні згідно з контрактом, підписаним попереднім прем`єр-міністром, є реальною загрозою для енергетичної незалежності України», - сказав міністр.

Ю.Бойко зазначив, що Україна активно реалізує політику, спрямовану на підвищення енергоефективності й диверсифікації шляхів та джерел поставок енергетичних ресурсів.

«За дорученням Президента України Віктора Януковича ми проводимо політику диверсифікації шляхів енергопостачання й джерел енергетичних ресурсів. Енергоефективність є ключовим питанням енергетичної політики України. Важливо мінімізувати виробництво електроенергії з газу, замінити його вугіллям, яке є національним енергетичним ресурсом, і диверсифікувати шляхи поставок енергоресурсів, особливо газу. Ми працюємо в цьому напрямку щодня», - підкреслив міністр.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м. Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м із 416 дол. у першому кварталі.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється в Україну, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.