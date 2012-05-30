Селян закликають бойкотувати «молочну мафію»

На Житомирщині організація ВО “Свобода” закликає селян до бойкоту заготівельників молока.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації.

Як зазначається у повідомленні, при повній бездіяльності влади заготівельники знизили у травні порівняно з квітнем закупівельні ціни на молоко від селян у середньому на 5%. Наразі у Житомирській області середня ціна на молоко від населення становить близько 1,65-1,73 грн за літр. Тоді як на ринку ціна становить 7-8 грн.

“Закупівельники, очевидно, маючи лобі в особі влади, безпідставно, на власний розсуд, ігноруючи будь-які інтереси селян, вкотре штучно занижують ціну на молоко. Створилась така собі «молочна мафія», яка контролює ринок молока в області, встановлюючи тут власні ціни. Вони наживаються на важкій праці селян, нахабно грабують їх”, - підкреслюється в повідомленні.