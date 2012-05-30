Молодий донеччанин грабував банкомати за допомогою автогену

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області.

За їх даними, він пограбував банкомати в містах Миколаївка, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка і Червоний Лиман.

Так, було встановлено, що зловмисник проник у підсобне приміщення заводу у м. Дружківці, використовуючи зварювальне обладнання, розкрив задню стінку встановленого там банкомата й викрав 500 тис грн.

Також була крадіжка коштів у сумі понад 260 тис грн з банкомату, розташованого у відділенні поштового зв'язку в м. Червоний Лиман. Злом відбувався також за допомогою зварювального обладнання.

Перш ніж скоїти крадіжку, зловмисник у різних містах області оглядав місце злому на наявність камер відеоспостереження і грабував лише ті банкомати, де спостереження було відсутнє.

В ході оперативно-розшукових заходів підозрюваний був встановлений і затриманий під час чергової спроби пограбування.

Кримінальну справу порушено за 8 епізодами крадіжок.

У справі ведеться досудове слідство. Хід розслідування контролюється прокуратурою області.