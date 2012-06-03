Транспорт на Андріївський не пустять

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов сьогодні на брифінгу перед відкриттям Андріївського узвозу після реконструкції.

«Транспорт ми не будемо пускати. Ми встановимо на в’їзді і зверху, загалом чотири місця таких буде, автоматичні конструкції, які будуть, коли треба, входити в землю або підніматись з землі, пропускаючи автотранспорт. Є ситуації технологічні, аварійні на Андріївському, тому треба, щоб транспорт проїжджав. Це ми зробимо десь протягом місяця», - пояснив він.

Говорячи про відновлення на Андріївському узвозі торгівлі творами мистецтва та сувенірами, голова КМДА зауважив, що упорядкуванням цього питання займатимуться орган самоорганізації населення вулиці та громадська рада за участі людей, які працюють і торгують на узвозі.

«Я думаю, що ми упорядкуємо торгівлю з точки зору естетики. Але торгівля тут буде обов’язково, тому що це дух Андріївського узвозу», - запевнив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, у Києві після реконструкції відкрили Андріївський узвіз. Реконструкція історичної вулиці тривала з вересня 2011 року.

Раніше О.Попов заявив, що на проведення реконструкції узвозу, зокрема заміну бруківки, ремонт фасадів, а також облаштування інженерних мереж витрачено 45 млн грн.