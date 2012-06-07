Януковичу-молодшому не подобається те, що робить Порошенко

Відповідну позицію депутата розповсюдила його прес-служба.

«Введення спецмита на ввезення автомобілів матиме руйнівні наслідки для українського ринку», - заявив В.Янукович, коментуючи ініціативу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Він акцентує увагу на тому, що «спецмито на автомобілі - один з найгірших методів захисту українського автопрому».

«Якщо ми говоримо про розвиток, а не про консервацію галузі, на ринку повинна працювати вільна конкуренція. На умовах, що пропонуються, можна врятувати одну-дві компанії на декілька років, але не індустрію в цілому. Ціни на українські автомобілі відразу ж підвищаться, але не за рахунок поліпшення якості, просто на ринку не буде вибору. При цьому, найбільше постраждає середній клас населення», - цитує слова депутата його прес-служба.

На думку В.Януковича, спецмито також погіршить позиції України на світовому ринку: "Якщо буде реалізовано цей недалекоглядний крок, у відповідь можемо отримати відповідні санкції з боку членів СОТ на український експорт - АПК, металургію і так далі".

Депутат вважає, що в першу чергу, ініціатива із введення мита на автомобілі "боляче" вдарить по економіці держави в цілому: "Таким кроком Україна змусить багатьох імпортерів просто піти з нашого ринку. Держава суттєво втратить надходження до держбюджету від імпорту автомобілів».

«У 2009 році це вже пробували - тоді підвищення було на рівні 13%. За оцінками експертів ринку, менше ніж за півроку ми втратили більш ніж 500 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 червня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення мита на імпортні автомобілі, проте документ ще не опубліковано й він не набув чинності.

Сьогодні під час круглого столу на тему: «Перспективи розвитку автомобілебудування України до 2020 року» заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Мінекономрозвитку Володимир Горник повідомив, що міністерство пропонує переглянути ставки ввізного мита на автомобілі - з 10% до 25%.

«Ми хочемо запропонувати ініціювати Україною перегляд зв`язаних ставок ввізного мита перед Світовою організацією торгівлі з 10% - до 25% на імпорт автомобілів світових виробників», - сказав В.Горник.

За його словами, відповідний документ, який незабаром планується передати на розгляд Кабінету міністрів, є одним із заходів з розвитку автомобілебудування в Україні, передбачених концепцією розвитку галузі.