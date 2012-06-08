Україну лякають аномальною погодою, смерчами й ураганами

При цьому, ситуація може погіршитися смерчами й ураганами, або ж страшними зливами, як недавно в Києві, коли з будинків зривало дахи, а по вулицях текли річки, пише Сегодня.

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За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, така ж погода збережеться найближчого місяця, особливо в західних і північних областях.

Вчені-кліматологи прогнозують, що катаклізми продовжаться і далі: замість стабільно теплого літа, прохолодних весни-осені та морозної зими нас щорічно буде чекати температурна «синусоїда» - різкі перепади від морозу до спеки і навпаки, а дощі будуть раптово змінюватися періодами посухи.

Так само можливі й градобої зі зливами, і смерчі, і міні-торнадо, особливо в пригірних і приморських областях.

За словами наукового співробітника Інституту геофізики НАН України Світлани Бойченко головною проблемою планети є людина, що побудувала величезну промисловість, через яку кліматичні процеси проходять швидше. «Крім того, в останні роки росла активність Сонця - апогею вона досягне в 2013 році, потім піде на спад, а значить в найближчі 30 років в атмосфері будуть більше переміщатися повітряні маси, випаровуватися вода з поверхні Світового океану, звідси і смерчі, дощі з градом ».

На думку Бойченко, Карпатам, за які будуть «чіплятися» хмари, загрожують значно сильніші, ніж звичайно, повені. Там, де в горах по-варварськи вирубали ліси, паводки стануть більш обширними. Почастішають смерчі в містах, особливо в Києві, де при висотному будівництві не враховувалася роза вітрів, внаслідок чого між висотками утворюються повітряні вихори.