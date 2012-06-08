Найбільше податків в Україні заплатив Ахметов

За підсумками 2011 року кількість громадян України, які задекларували доходи понад 1 млн грн, збільшилася на 754 особи - до 2291.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткувань фізичних осіб Державної податкової служби України Вячеслав Бусарєв на прес-конференції на тему «Підсумки кампанії «Декларування-2012»» в п`ятницю в Києві.

За його інформацією, загальна сума отриманого зазначеними вище громадянами доходу становила 15,1 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж минулого року. Відповідною категорією платників податків самостійно визначено податкове зобов`язання в сумі близько 172,2 млн грн. Найбільше громадян-мільйонерів у місті Києві – 916, Донецькій області – 271 і Дніпропетровській області - 216.

При цьому В.Бусарєв повідомив, що найбільший дохід за підсумками 2011 року в розмірі 399 млн грн задекларував житель Донецької області, податкові зобов`язання становили 68 млн грн.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, чи не є даний житель Донбасу українським бізнесменом Рінатом Ахметовим, В.Бусарєв відповів, що так, це він.

За його інформацією, на 1 червня 2012 року 624,6 тис. громадян подали в органи ДПС декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2011 році, що майже на 17 тисяч більше, ніж роком раніше.

Загальна сума задекларованого громадянами доходу в 2012 році на 12,4 млрд грн або на 51,2%, більш ніж минулого року, і становить 36,6 млрд грн. Найбільша питома вага в структурі задекларованих громадянами доходів припадає на доходи отримані: у вигляді спадку (подарунків), від продажу цінних паперів (корпоративних прав), іноземних доходів, від продажу й оренди майна.

Найбільші суми задекларованих громадянами доходів у Києві – 9,5 млрд грн, Донецькій області – 6,6 млрд грн, Дніпропетровській області – 2,3 млрд грн і Одеській області – 2,1 млрд грн.