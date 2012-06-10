З-під завалів у Луцьку дістали тіло другого загиблого

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Управління МНС у Волинський області Володимир Грушовінчук.

Він також поінформував, що попередня причина обвалу в будинку - втрата несучих спроможностей будівельних конструкцій. Внаслідок чого це сталося, буде детально вивчати комісія, підкреслив В.Грушовінчук.

За його словами, роботи з розчистки завалів тривають, їх планується завершити впродовж цієї доби.

Також В.Грушовінчук зазначив, що на даний момент відселили 56 осіб. Відразу допомогу було надано 18 особам. У лікарні перебувають двоє осіб. Стан однієї потерпілої тяжкий, у неї струс мозку, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луцьку о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.